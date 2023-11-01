Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu.
GALATASARAY HABERLERİ - Efsane golcü açıkladı! Nicolo Zaniolo Aston Villa'da kalacak mı?
İngiliz ekibi Aston Villa yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralamıştı. Aston Villa'nın efsane golcüsü, satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'deki geleceği hakkında konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
İtalyan yıldız için 5 milyon euroluk kiralama bedeli ödendi.
Ayrıca İngiliz ekibi, Galatasaray'a şartlara bağlı olarak 1.375 milyon euro ödeyecek.