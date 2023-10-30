Galatasaray'dan çarpıcı istatistik! Hem ligde hem de Avrupa'da...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, bu galibiyetle birlikte ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Cimbom'un Süper Lig ve Avrupa'da aldığı tek farklı galibiyet sayısı dikkati çekiyor.

13 MAÇI TEK FARKLI GALİP BİTİRDİ!

Bu sezon 19 maça çıkan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 16 galibiyet elde etti. Takvim'de yer alan habere göre, bu galibiyetlerin 13'ünün tek farklı kazanıldığı görülüyor. Geçen sezon 28 kez sahadan zaferle ayrılan Cimbom, söz konusu maçların 18'inde tek farklı gülmüştü. İki sezonun toplamında ise lig ve Avrupa'daki 44 maçın 31'inin tek farklı galibiyetle bittiği göze çarpıyor. Bu da maçların yüzde 70'nin tek farklı zafer ile bitirildiği anlamına geliyor.

6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Cimbom, ligde bu sezon 10 maçın 6'sında gol yemedi. 19 gol atan Sarı-Kırmızılılar, 5 gol yedi. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise elemeler dahil edildiğinde 5 maçta tek farklı kazandı. A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden G.Saray, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 4 puanla 2. sırada.