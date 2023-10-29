Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Galatasaray'da ortalık karıştı! 2 isimle yollar ayrılıyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u Sergio Oliveira'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılardaki flaş gelişme ise 2 ismin devre arasında takımdan ayrılacağı iddiası oldu. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta galip gelen taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Aslan'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.