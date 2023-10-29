GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Savunmada kriz çıktı! Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Sergio Oliveira kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılarda ise bu galibiyete rağmen son haftalarda savunmada yaşanan kriz devam ediyor. Yönetim bu aksaklık nedeniyle düğmeye basarak 'acil transfer' operasyonunu başlattı. İşte sarı-kırmızılıların gündemine aldığı o isimler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 09:53