Bu sezon iyi bir grafik çizen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'dan bomba transfer! İşte Aslan'ın yeni yıldızı
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya mutlak bir takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismin peşine düştü. Yönetimin, Fransız yıldız için devreye girdiği ve transfer için ilk adımı attığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ocak ayında kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, transfer operasyonunu hızlandırdı.
Sarı kırmızılılar son 2 sezondur yaptığı hamlelerin çoğundan başarılı sonuçlar elde etmişti.