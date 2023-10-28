Galatasaray'dan bomba transfer! İşte Aslan'ın yeni yıldızı

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya mutlak bir takviye yapma kararı alan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismin peşine düştü. Yönetimin, Fransız yıldız için devreye girdiği ve transfer için ilk adımı attığı öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 06:40