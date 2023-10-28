Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fernando Muslera mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun.