Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Hepimiz heyecan doluyuz. Yarın Cumhuriyet'in 100. yılı. Türk vatandaşı olarak bunu kutlamamız ve bunun değerini bilmemiz gereken bir gün. Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım.

Rizespor sezona iyi başladı. Yine İlhan Palut iyi işler yapıyor. Rize'de görev yaptım, benim için önemli bir yer. Onlar, beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Şampiyonluk yolunda konsantrasyon eksikliğine, maç seçmeye yer yok. Amacımız kazanmak. Rizespor'un planları olacak, onlara cevap vermemiz gerekiyor. Bitiricilik anlamında iyi işler yaparsak, oyun daha değerli hal alacak.

Mauro Icardi, Galatasaray için büyük bir değer. Büyük bir futbolcu, büyük bir insan. Elinden geleni yapıyor. Oynamak istiyor. Daha kötüye gitmeyeceğini bildiğimiz için bu maçlarda yer almasını istiyoruz. İnşallah onun için güzel bir maç olur. Onu milli arada dinlendireceğiz. Galatasaray'a her maç katkı vermek istiyor.