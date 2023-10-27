Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Rize-Artvin havalimanında gelen Galatasaray'ı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Galatasaraylı kafile, sevinç gösterisinde bulunan taraftarların arasından otobüse bindi. Ardından yarınki maç için dinlenmek için otele doğru yola çıktılar.
Galatasaray kafilesi Rize'ye ulaştı! Taraftar coşkuyla karşıladı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de coşkuyla karşılandı.
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Yayın Tarihi: 27.10.2023- 21:54