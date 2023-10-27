Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Rize'de coşkuyla karşılandı.

Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Rize-Artvin havalimanında gelen Galatasaray'ı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Galatasaraylı kafile, sevinç gösterisinde bulunan taraftarların arasından otobüse bindi. Ardından yarınki maç için dinlenmek için otele doğru yola çıktılar.