Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Bayern Münih karşısında 3-1 kaybetse de özellikle ilk 65 dakikada oynadığı futbolla alkış alan Galatasaray, taraftarını mutlu etti.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk haklıymış! O transfer olsaydı...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sonunu getiremediği Bayern Münih maçı, akıllara transferi gerçekleşmeyen bir ismi getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında çok istediği o yıldızın transferi olumlu sonuçlansaydı farklı bir Aslan olabilirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Lig ve Avrupa'daki 22 maçlık yenilmezlik serisi son bulan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasına üzüntüyle giren oyuncularına moral verdi.
"Bu oyun bizi Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkaracak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başınız dik olsun" mesajı verdi.