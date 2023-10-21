Galatasaray, transfer sezonunun gözde takımlarından oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da tek eksik bölge tamamlanıyor! Şampiyonluk ateşi yakıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray ara transfer döneminde kollarını sıvadı. Sarı-kırmızlı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük başarı göstermek isterken buna göre hamle yapmayı planlıyor. Cimbom, Okan Buruk'a transfer listesini sundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, 14 yıldız oyuncuyu kadrosuna katmasıyla birlikte dünya basınına bomba gibi düştü.
Cimbom'un ses getiren transferlerinin başında Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha yer alıyor.