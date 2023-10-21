Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray RAMS Park'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'gelenek' göndermesi
Galatasaray, Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar maçın ardından Beşiktaş'a göndermeli paylaşımda bulundu. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 21:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 22:08
Maçın ardından sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara flaş göndermeli paylaşım geldi.
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