Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Cimbom, Kartal'ı ağırlayacak.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbiye özel Sacha Boey planı!
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, derbiye özel Sacha Boey planı hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dev derbi öncesi Okan Buruk oyuncularıyla özel konuşmalar gerçekleştirirken futbolcularını motive ediyor.