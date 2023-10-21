Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi rekor peşinde! Gheorghe Hagi...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu maçta Gheorghe Hagi'ye ait rekoru kırmaya çalışacak. İşte detaylar... | Galatasaray Beşiktaş derbi haberleri (GS BJK spor haberi)
Milyonları ekran başına kitleyecek derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Kritik derbi öncesi oyuncularıyla son görüşmelerini yapan Buruk, öğrencilerine son talimatları verdi.