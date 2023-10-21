Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Dünyada barışın hakim olduğu, insanların ölmediği, özellikle masum insanların ölmediği bir dünya ümit ediyorum.

Bizim oyun planımız, sahada oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz oyunu göstermek istiyoruz. Rakibimizde kaliteli ayakların olduğu bir ekip. Bize bakarsak Kaan'ın ayağının iyi olması ve defansif olarak katkıları var. Üretken ve kaliteli oyunculara sahibiz. Üretirken, pozisyonları bitirmemiz lazım.

Burak Yılmaz'ın 2. maçı, ona da başarılar diliyorum.

Her teknik adam plan yapıyor, bazen tutuyor bazen tutmuyor. Kendi oyunumuzu oynayıp, rakibe de iyi hazırlandık. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sonuçta sahada olan oyuncular elinden geleni yapıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Mental olarak yüksek seviyedeler. Taraftarımız ile birlikte önemli bir sonuç almak istiyoruz. Çizgimizi sürdürmek istiyoruz. Kazandığımız maçın ardından moralimiz yükseliyor, 3 gün sonra Bayern maçı var.