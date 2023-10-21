Galatasaray 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Derbide gülen Cimbom!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaştı. Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 21:06 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 21:21