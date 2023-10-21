Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçıyla devam etti. Çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla sarı kırmızılılar oldu.
Cimbom'un galibiyet sayılarını 26 ve 82. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 69'da Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.
Kartal'da Mert Günok müsabakanın 30. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray bu sonuçla 25 puanla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada kaldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 78 Bakambu), Kaan Ayhan, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Tete (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Kerem Demirbay), Zaha (Dk. 65 Mertens), Icardi
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov (Dk. 46 Masuaku), Tayfur Bingöl (Dk. 84 Rebic), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Dk. 46 Chamberlain), Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar (Dk. 78 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 26 ve 82 (Penaltıdan) Icardi (Galatasaray), Dk. 69 Chamberlain (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Amartey, Dk. 18 Tayfur Bingöl, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 76 Masuaku, Dk. 89 Rebic (Beşiktaş), Dk. 17 Sanchez, Dk. 85 Bakambu, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray)