Galatasaray, yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdiler! Premier Lig...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ve A Milli Futbol Takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için İngiltere Premier Lig ekipleri sıraya girdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABELRERİ
Hem ligde hem de Avrupa'da namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, yaptığı yatırım karşılığını alıyor.
Cimbom'un bu performansı, Avrupa kulüplerinin de gözünden kaçmıyor.