Galatasaray'da Hakim Ziyech'e bir şok daha! Kötü haber tez duyuldu

Lige verilen arada birçok oyuncusunu milli takıma gönderen Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncuya bir kötü haber daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.10.2023- 10:18