Milli araya kayıpsız giden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Galatasaray'da Hakim Ziyech'e bir şok daha! Kötü haber tez duyuldu
Lige verilen arada birçok oyuncusunu milli takıma gönderen Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncuya bir kötü haber daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'den flaş bir haber geldi.
SON 4 MAÇI KAÇIRDI
Ziyech, Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.