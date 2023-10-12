GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi için bomba iddia! İtalya'ya dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız golcünün bonservisini yaz transfer döneminde PSG'den aldı. Ancak Arjantinli oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin İtalya'ya dönmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)