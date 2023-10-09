Galatasaray'da Mauro Icardi şova devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Boğaz'ın prensi Icardi! Yıldız golcüye "makine" benzetmesi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da son oynanan Antalyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayacan Mauro Icardi Avrupa'da manşetlerde. İşte Arjantinli futbolcu için atılan manşetler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Mauro Icardi şova devam ediyor.
Arjantinli forvet son olarak Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) isim oldu.
Fotomaç'ta yer alan haberde Galatasaray forması altında 40. maçında 35. golüne ulaşan Icardi, fenomen haline gelirken performansı Avrupa'da da ses getirmeye devam ediyor.