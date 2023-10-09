İtalyan Tuttomercatoweb'in "Mauro İcardi Türkiye'yi fethetti" başlıklı haberinde ise "Galatasaray'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'de uçmasına sebep oldu. Mauro İcardi resmi olarak Avrupa'nın büyük santrforları arasına geri döndü ve Boğaz'ın Prensi unvanını kazandı" ifadeleri kullanıldı.