Haberler Galatasaray Haberleri Sacha Boey milli takıma seçildi mi? Fransa kadrosu açıklandı!

Sacha Boey milli takıma seçildi mi? Fransa kadrosu açıklandı! Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'un, Fransa Milli Takım'ına seçilip seçilmeyeceği merak konusu olmuştu. Teknik Direktör Didier Deschamps'ın aldığı karar sonucu 23 yaşındaki oyuncu listede kendisine yer bulamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2023- 15:32









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Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı.



Aday kadroda sarı kırmızılı takımın yıldız sağ beki Sacha Boey yer almadı.



Genç oyuncu, hem yaptığı paylaşımlarla hem de daha önceki söylemleriyle milli takımda oynamak istediğini dile getirmişti.