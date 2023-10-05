Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey için gelmişlerdi! O yıldıza hayran kaldılar
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Devler Ligi'ndeki maça birçok ünlü scout da akın etmişti. Sarı kırmızılılardan Sacha Boey'u mercek altına almayı planlayan scout ekipleri Galatasaraylı bir başka yıldıza hayran kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, bu galibiyetle birlikte gruptaki ilk 3 puanına ulaştı.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya birçok ünlü scout da akın etti.