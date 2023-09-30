Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak."

"Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah"

"Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz."

"Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."