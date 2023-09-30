Galatasaray'da geçen sezonki lig şampiyonluğunun başrol oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu da yer almaktaydı.
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa basınına 'keşke' dedirtiyor! Transferde büyük pişmanlık
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün performansını arttırarak devam ediyor. Geçtiğimiz transfer dönemi birçok Avrupa kulübünün radarına giren milli oyuncu, Cimbom'da kaldı. Bir Avrupa devi Kerem'i transfer etmediğine pişman oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da geçen sezonki lig şampiyonluğunun başrol oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu da yer almaktaydı.
Milli futbolcu ligde 9 kez fileleri havalandırırken, 12 kez gol pası vererek asist kralı olmayı başardı.
24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.