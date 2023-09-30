Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılıların Sacha Boey ile bulduğu gol uzun süre VAR'da kontrol edildikten sonra karara bağlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. RAMS Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 69. dakikasında Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Sacha Boey'un içeri çevirdiği topa müdahale eden Hayrullah'ın çabası yetersiz kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR'ı dinlemesinin ardından topun çizgiyi geçtiğine karar verdi ve golü verdi.