Galatasaray'da Kaan Ayhan, 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle şu cümleyle başlayayım. Arka arkaya oynanan maçlarda en önemlisi kazanmak, bunu başardık. Bazı pozisyonlarda özellikle atamadığımız gollerden dolayı sonlara doğru heyecanlandı bir maç. İstanbulspor için de bir umut oldu. En zor maçlar belki de bunlar. Zemin de lehimize değildi. Çok şükür kazandık. Sonraki maçlarda da umarım 3 puanlar alırız.

"Geçen sezon Abdülkerim ile beraber oynamıştık. Rakipten dolayı bize pek iş düşmedi."