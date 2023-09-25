Kilolu dediler, hazır değil dediler, koşamıyor dediler, kötü yaşıyor dediler, burada top oynamaz dediler... Mauro İcardi, Türkiye'ye adım attığı ilk günden beri sahada golleri ve futbol aklı, saha dışında tavırlarıyla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bıraktırdı.
GALATASARAY HABERİ: Bir nesil Icardi'nin peşinden koşuyor! Hem saha içinde hem saha dışında...
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, bir nesli adeta peşinden koşturuyor. Arjantinli forvet gollerinin yanı sıra aile babalığıyla da alkış topluyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ise Icardi'ye sahip oldukları için çok mutlu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezon Aslan'ın kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan 30 yaşındaki süper yıldız bu yıla da müthiş başladı. Arka arkaya 11'de çıktığı 12 maçta fileleri sarsarak Burak Yılmaz'a ait rekoru tarihe gömen İcardi saha dışında da tam bir ikon. Özellikle küçük çocuklar ona hayran.
DOĞAL BİR LİDER
Mauro Icardi sahaya çıktığı andan itibaren herkesi etkisi altına alıyor. Başakşehir maçında savunmayı üzerine çekerek Hakim Ziyech'in boşa çıkmasını sağladı. Faslı yıldız da golü bu şekilde attı.