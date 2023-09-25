Fotomaç'ta yer alan habere göre, geçen sezon Aslan'ın kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan 30 yaşındaki süper yıldız bu yıla da müthiş başladı. Arka arkaya 11'de çıktığı 12 maçta fileleri sarsarak Burak Yılmaz'a ait rekoru tarihe gömen İcardi saha dışında da tam bir ikon. Özellikle küçük çocuklar ona hayran.