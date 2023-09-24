Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Korkmaz ve Tüzemen'in sözleri:
Başakşehir - Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda özellikle Tete'nin performansı dikkat çekti. Başakşehir - Galatasaray maçını spor yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Korkmaz ve Tüzemen'in sözleri:
SERKAN KORKMAZ:
Ev sahibinin isim sponsoru konuk ekibin stat isminde. Ev sahibinin stat ismi, Galatasaray'ın yaşayan efsanesinin ismi. Rams Başakşehir ile Galatasaray yine enteresan bir maç yaptılar.
Geçen yıl, Fatih Terim Stadı'nda, Jesus'lu Fenerbahçe'nin ''şampiyonluğun en güçlü adayı'' unvanını kaybettiği maç oynanmıştı Başakşehir ile Galatasaray arasında. O günden sonra Buruk ve talebeleri ''şampiyonluk yarışında biz de iddialıyız'' demiş, haftalar ilerledikçe kazandıkları maçlar ve rekor galibiyet serilerinin ardından da ipi göğüslemişlerdi.