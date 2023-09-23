Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sezon başından hep aynı şeyi söyledik. Çok maçımız var, tüm oyuncuları kullanacağız. 5 oyuncu çok fazla oynayan oyunculardı, tüm maçlara çıktılar. Bazılarıyla biz konuştuk, bazı oyuncuların geri bildirimleri oldu. Son antrenman öncesi böyle bir dizilişle sahaya çıkma kararı aldık. 3 gün sonra bir erteleme maçımız var. Oraya da çıkacak bir kadro olacak. Herkes buna rotasyon diyor ama elimizdeki kadrodan iyi 11'leri kullanacağız. Türk kuralı nedeniyle farklı yerler seçebiliyorsunuz. Bugünkü 11 bu şekilde. Herkes hazır. Şu anki kadromuz içerisinden Zaha ve Ndombele direkt oynayamayacak oyunculardı. Onlarla konuşuyoruz. Daha yüzde 100 olmuş değiller. Sürelerini artıracağız. Geri bildirimleri çok önemli. Dışarıda da hep o oynasın, bu oynasın deniyor. Aydınlatmak için söylüyorum. Bu oyuncular 90 dakika oynayabilecek durumda değiller. Son maç 20-30 dakika oynadılar, bunu artıracağız. Ardından ilk 11'e hazır olacaklar. Bu sabah Nelsson'un kız arkadaşının ağrıları oldu, hastaneye gitti, eve geldi, ağrılar yine olunca hastaneye gitti. Orada olmak istedi. Zaten yedek olacaktı, bu yüzden kadroya almadık. Kulübede bekleyen Kaan gibi önemli oyuncumuz var. Onun dışında eksiğimiz yok."

"Farklı bir takım, farklı bir kadro, farklı bir hoca. Geçen hafta kazandılar. Başakşehir benim eski kulübüm, şampiyonluk yaşadım. Çok önemli hatıralarım var. Bir kere iyi bir kadroya sahipler. Camia olarak her zaman üst sıralara oynamaya çalışıyorlar. Bu sezon da bunu başarmaya çalışacaklar. Bizim için amaç kazanmak ve kendi oyunumuzu oynamak. Top bizdeyken daha üretken olmaya çalışacağız. Samsun maçında bitirme konusunda iyiydik ama Kopenhag maçında bu konuda iyi değildik. Kendi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bugün de planlarımız tutar. Çok kısa hazırlanabiliyoruz. Kısa bir rejenerasyon ve hazırlık antrenmanı yapabildik. Galatasaray'ın başarısına konsantre oyuncularım var. Kendileri bu sorumluluğu alıyorlar. İnşallah kazanırız."