Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Icardi Başakşehir'e attığı golle birlikte rekor kırmayı başardı.
Arjantinli yıldız, Süper Lig'de 12 maçta üst üste gol katkısı sağladı.
BURAK YILMAZ'I GEÇTİ!
Galatasaray'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, Başakşehir karşılaşmasında fileleri havalandırarak Burak Yılmaz'ın üst üste 11 maçta gol bulma rekorunu tarihe gömdü.
Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra eski günlerine dönen Arjantinli yıldız, Lig'de 12 başladığı son 12 maçın tamamında gol bulan İcardi, Trabzonspor'da forma giydiği dönemde bunu başaran Burak Yılmaz'ı geride bıraktı.