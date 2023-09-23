Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden Tete övgüsü!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta yıldızlaşan Tete için İngiliz yazardan flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 1 puanı son dakikalarda attığı 2 golle kurtardı.
Cimbom'da ikinci yarıda oyuna giren Tete maçın kaderini değiştiren isim oldu.