UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Bu mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi protokol tribününden izledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Galatasaray maçını stattan izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Kopenhag müsabakasını stattan takip etti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2023- 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023- 20:53