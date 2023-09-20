Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - Kopenhag müsabakasını stattan takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaştı. Bu mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi protokol tribününden izledi.