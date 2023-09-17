Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u 4-2 mağlup etti.
Galatasaray'da Mauro Icardi gözünü o rekora dikti! Burak Yılmaz'ın ardından...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'la karşı karşıya geldi ve rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, bu maçta 1 gol kaydederken Burak Yılmaz'ın rekoruna ortak oldu. Arjantinli yıldız, RAMS Başakşehir maçında rekor kırmak için sahada olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar etkili başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyuna ortak olan Samsunspor peş peşe bulduğu gollerle farkı 1'e indirsede sahneye Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi çıktı.