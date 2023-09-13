Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken Sacha Boey ile ilgli çarpıcı bir ortaya atıldı.
Galatasaray'da Sacha Boey krizi!
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da rota kadrodaki isimlere çevrildi. İç transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip Fransız sağ bek Sacha Boey ile sözleşme yenilemek istiyor. Kurmaylar, yıldız isme teklif yaptı ama 22 yaşındaki oyuncu kabul etmedi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Yönetim Fransız sağ bekin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak istiyor.
Ayrıca kurmaylar serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.