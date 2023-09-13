Galatasaray'da Sacha Boey krizi!

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da rota kadrodaki isimlere çevrildi. İç transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip Fransız sağ bek Sacha Boey ile sözleşme yenilemek istiyor. Kurmaylar, yıldız isme teklif yaptı ama 22 yaşındaki oyuncu kabul etmedi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 06:40