Galatasaray, şampiyon kadrosunu Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla süsledi.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Sacha Boey ve Victor Nelsson kararı!
Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sıra geldi iç transfere... Sarı-kırmızılılar yeni takviyelerine yüksek ücret öderken, geçtiğimiz sene şampiyonlukta önemli katkılarda bulunan Sacha Boey ve Victor Nelsson'un sözleşmeleri konusunda karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, şampiyon kadrosunu Hakim Ziyech, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla süsledi.
Ancak yeni gelen oyunculara yüksek rakamlar ödenirken, Victor Nelsson ve Sacha Boey'in maaşları çok düşük kaldı.
Yönetim, son şampiyonluğun mimarı olan iki yıldızın az para kazanmasının Florya'da sorun yaratabileceğini düşündü.