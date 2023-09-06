SERBEST KALMA ŞARTI İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki yıldız oyuncuya yıllık 2 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray, oyuncunun serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olarak sözleşmede yer almasını istiyor. Nelsson ise serbest kalma bedelinin iptal olmasını talep ediyor.