Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
TRANSFER HABERİ: Victor Nelsson'dan Galatasaray'a flaş talep! Serbest kalma...
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon için iddialı kadro kuran Galatasaray, her kulvarda büyük başarı istiyor. Buna göre takımını şekillendiren sarı-kırmızılılara Victor Nelsson'dan flaş talep geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarı yakalamayı hedefleyen sarı kırmızılılar, bu kapsamda birçok yıldız transfere imza attı.
Yıldız transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan isimler de olurken, transferin gösde ismi Victor Nelsson ile ilgili şok bir haber geldi.