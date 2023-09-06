Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa ve ligdeki gidişatını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak
Geçtiğimiz sezon birçok isim gösterdiği performans ile adını Avrupa devlerinin transfer listelerine yazdırmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız isim bu yaz transfer döneminde takımda kalmasına karşın sezona iyi başladığı için takımdan ayrılabilir. İtalyan devi, Cimbom'un yıldız ismi ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.
Zalgirisi ile eşleşen Cimbom, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına karşın rakibini devinde mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.