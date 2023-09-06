Galatasaray'dan yılın transfer operasyonu! Bu yıldız tüm isimleri unutturacak

Transfer döneminde dev yıldızları kadrosuna katan ve taraftarları heyecanlandıracak bir takım kuran Galatasaray'da, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ndombele ve Sanchez'i açıklayan Cimbom, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala dünyaca ünlü bir futbolcu için harekete geçti. Erden Timur'un en büyük hayali olan bu yıldızın gelmesi durumunda diğer tüm yapılan transferler gölgede kalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 10:00