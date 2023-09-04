Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak Davinson Sanchez'in transferini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama; "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/rEXqJoGb8e— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2023