TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a maestro geliyor! Yılın transferi...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da orta saha için son karar verildi. Özellikle geçiş oyunu için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından hiç bir kulüple anlaşamayan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 11:26