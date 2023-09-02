Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi 2-1 mağlup ederek adını Devler Ligi'nde gruplar yazdırdı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a maestro geliyor! Yılın transferi...
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da orta saha için son karar verildi. Özellikle geçiş oyunu için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından hiç bir kulüple anlaşamayan yıldız isim için temaslarını hızlandırdı. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi vizesi alan Cimbom rotasını transfere çevirdi.
8 numara pozisyonu için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'ın kurmayları Molde ile oynanan maçtan sonra bir araya geldi.