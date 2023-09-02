Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Stuttgart ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Stuttgart ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Freiburg maçı 2 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.30'da başladı. Mücadele beIN CONNECT ve Tivibu Spor 3'de canlı yayınlanacak.

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