Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2 Eylül Cumartesi saat 21.45'te Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar ise son basamakta yer alıyor.
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'nın karşısına moralli çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk ise kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
9. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 6 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 18 gol atarken, Gaziantep FK 9 gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı. İkinci yarıdaki karşılaşma ise Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı oynanmandı ve Galatasaray hükmen galip sayıldı.