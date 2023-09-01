Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Bayern Münih'in de içinde yer aldığı zor bir gruba düştü. Yapılan kura çekimi sonrası Alman ekibinin başkanı, hocası ve futbolcuları açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bayern Münih'te başkan Jan-Christian Dreesen, teknik direktör Thomas Tuchel ve futbolcular, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuştu.

JEAN CHRISTIAN DREESEN: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ



Milliyet'te yer alan habere göre Dreesen, "Hepimiz futbolun bu en büyük maçlarını dört gözle bekliyoruz. Kulüp futbolundaki en üst seviye bu ve öyle de kalacak. Bu turnuvada hep üst düzey takımlar ve ilgi çekici bir grubumuz oldu. Manchester United, Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve kendileriyle tarihsel rekabetimiz var. Kopenhag ve Galatasaray elemelerden geldi ama biz onların ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. 2020'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra 3 defa çeyrek finalde elendik. Bu sezon daha da ileriye gitmek en büyük arzumuz ama öncelikle bu gruptan çıkmamız gerekiyor" dedi.

TUCHEL: SON DERECE İYİ RAKİPLER



"Şampiyonlar Ligi'nde her rakip, büyük bir coşkuyla ve büyük bir özveriyle mücadele eder. Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray hem oyuncuları hem de taraftarları ile son derece iyi rakipler. Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

MÜLLER: PASTANIN ÜZERİNDEKİ KREMA GİBİ



"Şampiyonlar Ligi yeniden başlayacağı için mutluyuz. Prestijli maçlar ve en iyi şehirlerden üç kulüp bizi bekliyor. Manchester United, dünya futbolunda bir güç merkezi. Erik ten Hag da Bayern altyapısından teknik direktörlük yaptı. Kopenhag ve Galatasaray da heyecan verici oyunculara sahip. Bu tür maçlar, pastanın üstündeki krema gibidir!"

COMAN: HİÇBİRİNİN STADINDA OYNAMADIM



"Şampiyonlar Ligi sonunda yeniden başlıyor. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bence gruptan çıkmak için şansımız son derecek yüksek, bu açıdan çok güzel bir grup. Kişisel olarak, üç rakip stadyumun hiçbirinde oynamadım. Bu yüzden seyahatları ve yeni deneyimleri gerçekten dört gözle bekliyorum."

KONRAD LAIMER: GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM



"Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih forması giymeyi, oynamayı ve özel atmosferi dört gözle bekliyorum. Kura çekimi son derece heyecan vericiydi. Manchester United, Kopenhag ve Galatasaray'a karşı hiç oynamadım. Şimdiden sabırsızlanıyorum ve gruptan çıkacağımıza inanıyorum."