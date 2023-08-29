Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Molde'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanmıştı. Bu maçta her türlü galibiyet ve beraberlik, Cimbom'a yarayacak ve adını gruplara yazdıracak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray sahasında Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - MOLDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem, Mertens, Tete, Icardi.

Molde: Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA KÜKRÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon da işler yolunda gidiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı ve hiç yenilmedi. Bugün de Avrupa fatihi Galatasaray'dan tüm Türkiye yeni bir zafer bekliyor.

GOL SİLAHI MAURO ICARDI

Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

G.Saray'da kırmızı kart cezasını Molde ile Norveç'te oynanan ilk maçta tamamlayan Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Molde ile oynanacak rövanşta görev alabilecek. Buna karşılık Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

GRUPLARDA 17. KEZ

G.Saray, Molde karşısında yarın istediği sonucu alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Sarı-kırmızılı takım, 9 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

MARCINIAK YÖNETECEK

G.Saray ile Molde arasında oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. 42 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Manchester City ve İnter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.

KAPALI GİŞE

G.Saray'ın Molde'yle oynayacağı karşılaşmada tribünler tamamen dolu olacak. Sarı-kırmızılı takıma maçlarda tam destek veren taraftarlar az sayıda çıkan biletleri de adeta kapıştı. Molde karşısında sahada futbolcular, tribünlerde ise taraftarlar şov yapacak.