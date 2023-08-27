Galatasaray transfer: Erden Timur'dan ters köşe! 19'luk yıldız için dünya devleriyle yarışıyor...

Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik başladı. Yönetimin ilk olarak önceliği 6 numara olurken listeye daha önce hiç ortaya çıkmayan bir isim geldi. Başkan Vekili Erden Timur'un çok gizli yürüttüğü bu transfer çalışmasında 2 dünya deviyle yarıştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2023- 13:06