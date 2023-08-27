Galatasaray için Nicolas Domingues, Ndombele ve Veratti isimleri ortaya çıkarken orta saha transferi için taraftar artık sabırsızlanıyor.
Galatasaray transfer: Erden Timur'dan ters köşe! 19'luk yıldız için dünya devleriyle yarışıyor...
Galatasaray transfer haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik başladı. Yönetimin ilk olarak önceliği 6 numara olurken listeye daha önce hiç ortaya çıkmayan bir isim geldi. Başkan Vekili Erden Timur'un çok gizli yürüttüğü bu transfer çalışmasında 2 dünya deviyle yarıştığı iddia edildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray için Nicolas Domingues, Ndombele ve Veratti isimleri ortaya çıkarken orta saha transferi için taraftar artık sabırsızlanıyor.
Bir çok bölgeye önemli yıldızlar transfer eden sarı-kırmızılı takımda hedef artık stoper ve 6 numara transferi.
Bir çok önemli yıldızın ismi Galatasaray'la geçerken bu kez gündeme gelecek vadeden genç bir orta saha geldi.