Galatasaray, Mauro İcardi'nin ardından PSG'den Marco Verratti'yi de kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Galatasaray'dan transferde Marco Verratti bombası! Alternatifi de hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak isteyen Galatasaray, bu klasta 8 numarayla orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların son günlerde adı Marco Verratti ile geçiyor. Cimbom İtalyan yıldızla anlaşamaması halinde B planını da hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
L'Equipe'de yer alan habere göre Galatasaray, Verratti ile görüşmelere başladı ve mali şartlar konuşulmaya başlandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Verratti için yapacağı teklifin detaylarına yer verilmezken İtalyan oyuncunun, Al Ahli'ye transferinin durma aşamasına geldiği belirtildi.