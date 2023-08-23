UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray uzatmada avantajı kaptı! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Molde'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip rövanş öncesi sahadan 3-2'lik galibiyetle ile ayrıldı. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2023- 23:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023- 00:06