Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde birçok kez rakip oldu.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan genç yıldız için büyük yarış! Çalışmalar başladı
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray 100 yılı aşkın rekabetini devam ettiriyor. İki dev takım her kulvarda yarışırken bu sefer transferde yarışıyor. 17 yaşındaki genç yıldızı radarına alan Fenerbahçe ve Galatasaray yarışa girdi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer döneminde birçok kez rakip oldu.
İki ezeli rakip, Wilfried Zaha, Fred, Tete ve Sebastian Szymanski için karşı karşıya geldi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez genç bir oyuncunun peşine düştü.