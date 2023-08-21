Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
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Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2. hafta maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakim Ziyech sürprizi yapan yönetim ise şimdi de savunmaya takviye için düğmeye bastı. İşte transfer listesindeki o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Galatasaray'da galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.