GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da stoper operasyonu! Harekete geçildi...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2. hafta maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakim Ziyech sürprizi yapan yönetim ise şimdi de savunmaya takviye için düğmeye bastı. İşte transfer listesindeki o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2023- 09:48