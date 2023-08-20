Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Sergio Ramos planı! Gelmek isterse...
Transfer döneminde birbirinden önemli takviyeler yapan Galatasaray, stoper bölgesi için bir süredir Sergio Ramos'la ilgileniyordu. Cimbom'un İspanyol stoper için planı belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, derbide rakibini Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Maç sonu galibiyet coşkusu yaşanırken sarı kırmızılı taraftara yeni transfer sürprizi yapıldı.