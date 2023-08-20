2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya Avrupa kulüplerinin yakın takibi devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isme 2 talip birden! Oyuncunun kararı...
Transferde adından söz ettiren hamleler yapan ve yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da, ayrılıklar da yaşandı. Sarı-kırmızılıların o ismine İtalya ve Fransa'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre Fransa'dan Nantes ile İtalya'dan Genoa'nın listesinde yer alan 25 yaşındaki futbolcunun Almanya ve İsviçre'den iki kulübün radarına girdiği öğrenildi.
2026'ya kadar Cimbom ile sözleşmesi devam eden 1.86 boyundaki Kutlu, merkez orta saha, 10 numara ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.